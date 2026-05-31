Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла и остановить поставки оружия
Отношения Варшавы и Киева продолжают стремительно обостряться. В польском Сейме уже предложили пересмотреть миграционную политику и серьезно ужесточить контроль на границе.
Но главным требованием депутатов стало прекращение транзита оружия в Киев и полный отказ от участия в чужой войне. Поводом для такого резкого ухудшения риторики в адрес Украины послужили недавние скандальные действия киевского режима.
Сначала в Украине с почестями перезахоронили пособника нацистов Андрея Мельника, а затем одному из подразделений ВСУ присвоили наименование "имени героев УПА" (Украинской повстанческой армии. - Прим. ред.).
В ответ на это Навроцкий потребовал немедленно лишить Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. Польские парламентарии идею поддержали. По их мнению, глава украинского режима своими действиями окончательно осквернил почетную награду.