Рим направит 100 военных и истребители на авиабазу в Румынии

Италия перебрасывает силы на приграничную базу в Румынии. Для подготовки местных военных Рим направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей.

По информации итальянских СМИ, официальный запуск данной миссии намечен на 15 июня и продлится не менее одного месяца. Прибывающий итальянский контингент будет дислоцироваться на стратегической авиабазе близ города Констанца.