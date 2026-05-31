Рим направит 100 военных и истребители на авиабазу в Румынии
Автор:Редакция news.by
Италия перебрасывает силы на приграничную базу в Румынии. Для подготовки местных военных Рим направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей.
По информации итальянских СМИ, официальный запуск данной миссии намечен на 15 июня и продлится не менее одного месяца. Прибывающий итальянский контингент будет дислоцироваться на стратегической авиабазе близ города Констанца.
На этой же территории уже на постоянной основе размещены около 4,5 тыс. американских военнослужащих. Главной задачей прибывших специалистов станет обучение румынских солдат эффективному противодействию БПЛА и их уничтожению.