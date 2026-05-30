ЖКХ Минска поддерживает инициативу граждан по созданию цветников, но есть определенные правила
Красивый, ухоженный двор, цветы и кустарники - мечта многих жильцов. Но кто должен этим заниматься? Закон о растительном мире четко определяет: организацией посадки занимаются не сами жильцы, а уполномоченные лица - ЖЭС, товарищества собственников или организации застройщиков.
Сегодня приходит понимание, что это вопрос собственной безопасности. Лучше посоветоваться с жилищно-коммунальными службами и подобрать для любимого куста сирени правильное место, чем создавать потенциально аварийные ситуации.
Ольга Драпей, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства: "ЖКХ столицы поддерживает инициативу граждан по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Земельные участки, которые находятся под окнами многоквартирных жилых домов, имеют целевое назначение. И в первую очередь они предназначены для эксплуатации многоквартирного жилого дома. Следовательно, под землей на данных участках могут пролегать инженерные сети. И несанкционированное вмешательство может привести к повреждению данной инфраструктуры. Именно поэтому, если граждане решают разбивать палисадники и цветники под окнами, заблаговременно им нужно обратиться в организацию ЖКХ для согласования схемы посадки. Привлечения к административной ответственности за палисадники нет".
Никаких штрафных санкций к жильцам многоэтажек на сегодняшний день не применяется, рассказала замдиректора ЖКХ Первомайского района Минска Ирина Зеленкевич. Если же за цветником не ведется уход, поскольку человек, который это делал, переехал либо у него возникли какие-то жизненные обстоятельства, тогда коммунальные службы убирают клумбу, начинают производить покосы и другие мероприятия, направленные на благоустройство. "Цветы можно высаживать по согласованной схеме. Инвазивные растения высаживать запрещено", - подчеркнула Ирина Зеленкевич.
Выбрать правильное насаждение - задача не из легких. Город требует от растений особой выносливости. Они должны быть не только стойкими к загрязнениям, но и бороться с ними. Рекомендованные деревья для высадки во дворе - сосна, туя западная, боярышник, дуб красный, рябина, тополь и клен. А цветы - на усмотрение жильцов, но с обязательным согласованием. Следуя таким правилам, жители многоэтажек сохранят чистый воздух, будут наслаждаться из окна красотой природы и не нарушат закон.