Более 10 тыс. болельщиков смотрели финал Лиги чемпионов на стадионе "Динамо" в Минске

Даже плохая погода не может помешать большому футболу. Это подтвердил вечер Лиги чемпионов.





В Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" транслировали финал главного клубного турнира Старого континента между французским ПСЖ и лондонским "Арсеналом".





На больших экранах зрители могли наблюдать за битвой с газона арены или трибун. Даже холод и ливень не остановили поклонников игры номер один. 10 800 человек смотрели решающий матч. Люди пришли подготовленными: со стульями, пледами, зонтами, дождевиками. Самых заинтересованных фанатов можно было отличить по экипировке в цветах "канониров" либо парижан. Для посетителей стадиона работал фудкорт и были подготовлены фотозоны.