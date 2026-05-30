Более 10 тыс. болельщиков смотрели финал Лиги чемпионов на стадионе "Динамо" в Минске
Даже плохая погода не может помешать большому футболу. Это подтвердил вечер Лиги чемпионов.
В Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" транслировали финал главного клубного турнира Старого континента между французским ПСЖ и лондонским "Арсеналом".
На больших экранах зрители могли наблюдать за битвой с газона арены или трибун. Даже холод и ливень не остановили поклонников игры номер один. 10 800 человек смотрели решающий матч. Люди пришли подготовленными: со стульями, пледами, зонтами, дождевиками. Самых заинтересованных фанатов можно было отличить по экипировке в цветах "канониров" либо парижан. Для посетителей стадиона работал фудкорт и были подготовлены фотозоны.
Но самое интересное у поклонников игры номер один еще впереди: этим летом все внимание будет приковано к мундиалю. 23-й чемпионат мира стартует 11 июня с участием 48 сборных. Планируется, что на "Динамо" будут транслироваться битвы со стадии плей-офф.