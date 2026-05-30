Беларусь называют страной большой химии: значительная часть производимой продукции идет на экспорт
В последнее воскресенье мая в Беларуси отмечается День химика - профессиональный праздник тех, кто вносит вклад в развитие химической и нефтехимической промышленности.
Беларусь называют страной большой химии. Значительная часть нефтехимической продукции идет на экспорт.
Химическая и нефтехимическая промышленность одна из самых сложных, но при этом экономически значимых отраслей экономики страны. Ее продукция разнообразна, уникальна и высокотехнологична, но главная составляющая - люди. Именно поэтому особое внимание сегодня уделяют подготовке молодых специалистов и ученых. Профильные вузы, научные лаборатории, исследовательские центры и предприятия работают в связке. Студенты получают практические навыки, а лучшие идеи находят применение в реальном секторе.
Алексей Боковец, замдекана химического факультета БГУ: "В зависимости от выбранной специальности студенты получают различные квалификации и компетенции. В дальнейшем они продолжают свою деятельность в научной сфере или распределяются на какие-то предприятия, в лаборатории. Мы на химическом факультете в первую очередь считаем, что наша цель здесь - предоставить фундаментальное химическое образование для наших студентов".
Ныне студент химфака БГУ, а ранее выпускник Детского технопарка Владислав Данилевич поступил в университет без вступительных испытаний по итогам успешной учебы в технопарке. Молодой человек работал над проектом альтернативных форм применения лекарственных препаратов.
Владислав Данилевич, студент химического факультета БГУ: "На выбор БГУ и специальности "химия лекарственных соединений" по большей части повлиял Национальный детский технопарк. И, собственно, в самом технопарке преподаватели, которые работали со мной, с моей научной работой, помогли сделать этот выбор".
К слову, фармацевтическая промышленность Беларуси динамично развивается. Предприятия фармацевтики в Минске, Борисове, Витебске и других городах производят около 400 наименований лекарственных средств и медпрепаратов. В целом около 70 % продукции химической промышленности идет на экспорт.
Беларусь - крупнейший в мире производитель калийных удобрений, химических волокон, пластмасс, шин, лакокрасочных материалов, бытовой и парфюмерно-косметической продукции. Одно из ключевых предприятий - "Могилевхимволокно". Это ведущий производитель химической продукции.
Константин Сиротин, главный инженер - первый заместитель гендиректора ОАО "Могилевхимволокно": "Предприятие - это бренд, который знают не только внутри нашей страны, но и далеко за его пределами. Предприятие неоднократно становилось лауреатом различных конкурсов".
На долю химической промышленности приходится 19 % объема обрабатывающей промышленности. В региональном разрезе лидерство у Минской и Гродненской областей. Химическая и нефтехимическая промышленность не просто отвечает на вызовы времени, а формирует задел на будущее.