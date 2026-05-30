Мерц нарушает Конституцию Германии ради помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Правительство Мерца нарушает Конституцию Германии из-за выделения военной помощи Украине. Об этом заявил глава "Немецкого совета за конституцию и суверенитет".
По его словам, нынешний канцлер нелегитимен и действует вопреки интересам собственного народа, деньги налогоплательщиков отдает коррумпированным украинским структурам.
В то же время внутри ФРГ страдают простые люди: стремительно разрушаются школы и больницы. На этом фоне "Немецкий совет за конституцию и суверенитет" требует срочного созыва круглого стола для решения конституционного кризиса.