Правительство Мерца нарушает Конституцию Германии из-за выделения военной помощи Украине. Об этом заявил глава "Немецкого совета за конституцию и суверенитет".

В то же время внутри ФРГ страдают простые люди: стремительно разрушаются школы и больницы. На этом фоне "Немецкий совет за конституцию и суверенитет" требует срочного созыва круглого стола для решения конституционного кризиса.