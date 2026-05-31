Закат Римской империи - так премьер Чехии охарактеризовал Евросоюз

Нынешнее состояние Евросоюза - это настоящий закат Римской империи. Тревожную для Брюсселя параллель провел премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью изданию Financial Times.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
По мнению политика, руководство европейских институтов планомерно уничтожает собственную экономику и стремительно движется к пропасти. Главной причиной этого Бабиш назвал безрассудное стремление Брюсселя к ускоренному и полному отказу от углеводородов.

Еще один фактор - военные амбиции. Глава чешского правительства открыто признал неспособность Праги выделить обязательные для НАТО 2 % ВВП на оборону в 2026 году. Он напомнил, что из-за жесткого кризиса военный бюджет страны в 2026 году вынужденно сократили до скромных 1,78 % ВВП.

