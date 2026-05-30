Крупная партия психотропов изъята в Минске

В Минске изъята крупная партия психотропов. Более 1 кг особо опасного вещества нашли оперативники у оптовых сбытчиков.



Мужчина занимался расфасовкой наркотика по дозам и раскладывал по тайникам. 21-летняя девушка помогала ему и продавала товар напрямую своим знакомым. Установлено, что мужчина успел проработать на наркомаркет около трех недель.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

"По месту жительства задержанных, а также в тайниках оперативники обнаружили и изъяли более 1 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта".