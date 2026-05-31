Трагедии, которых могло не быть - к чему приводит детская шалость с огнем
Автор:Владимир Королев
Более 20 пожаров по вине детей произошли в Беларуси с начала года. В преддверии школьных каникул не лишним будет напомнить о детской беспечности и взрослой ответственности.
Дети, оставленные одни дома или на улице, могут попасть в беду. Порой трагедию легче предотвратить, чем потом исправить.
В Барановичах очевидцы спасли троих детей из горящей квартиры.
"Вышел на балкон, увидел, что в соседнем доме горит балкон, а в соседнем окне махают дети. Побежал туда на 6-й этаж и начали ломать дверь", - вспоминает очевидец Максим Поляшук.
Дома были трое испуганных детей - их вынесли на свежий воздух и передали врачам. Ребята отравились едким дымом. Приехавшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание. По всей видимости, детвора что-то подожгла на балконе - сейчас эта версия ключевая.
Анастасия Швайбович, замначальника центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:
"Лето - это очень ответственная пора для всех взрослых. Напоминаем о том, что необходимо спланировать досуг детей. Что касается малышей, ни в коем случае нельзя их оставлять одних даже на короткий промежуток времени. Обязательно проговорите с ребенком, какие опасности могут его подстерегать на улице и в квартире. Обязательно напомните, в чем опасность огня".
Поджог тетрадки - наиболее вероятная причина пожара в Брагинском районе. Кто именно из четверых детей решил развлечься дома и сжег жилье - неизвестно. К приезду спасателей семья была на улице, отец пытался сам потушить пламя и получил ожоги.
"С начала года на территории республики произошло более 20 пожаров, причинами которых стала детская шалость с огнем. Напомните ребенку, что если даже какая-то ситуация произошла, ни в коем случае нельзя прятаться, необходимо выбегать с безопасную зону, звать на помощь и звонить спасателям по телефону 101 либо 112", - сказала Анастасия Швайбович.
В одной из квартир Бреста загорелся ковер. Скорее всего ребенок игрался с зажигалкой - сейчас эту версию проверяют. Огонь уничтожил технику и мебель, закоптил комнату. Семью ждет большой ремонт. В МЧС предупреждают: предстоящие каникулы не повод забывать о детях.
Наталья Наумова, главный специалист центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:
"МЧС напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате, который в случае возникновения возгорания оповестит вас о беде и тем самым спасет жизнь".
В Минском районе детская шалость с огнем обернулась пожаром. Внучка, бабушка и дедушка не пострадали, а вот дому нанесен серьезный ущерб.