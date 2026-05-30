Ньюарк охвачен беспорядками: активисты требуют улучшить содержание задержанных мигрантов

Американский Ньюарк вновь охвачен хаосом. Уличные беспорядки продолжаются уже несколько дней. Ночью у центра содержания мигрантов в штате Нью-Джерси вспыхнули жестокие столкновения. Территорию вокруг объекта огородили барьерами. Для разгона толпы применяли слезоточивый газ и спецсредства.

Активисты выступают против грубого обращения с задержанными. Участники протестов утверждают, что мигранты внутри центра содержатся в "нечеловеческих условиях". По словам адвокатов задержанных, некоторые из них устроили голодовку в знак протеста.