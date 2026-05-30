День Святой Троицы отмечают православные и католики

31 мая у православных один из двенадцати главных праздников годового календаря - Троица или Пятидесятница. Дата связана с Пасхой и отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова.



В основе праздника церковное учение о трех испостасях Бога - Отце, Сыне и Святом Духе. Троица нераздельна. И в честь ее накануне в храмах совершали Всенощное бдение, а сегодня православные участвуют в торжественной литургии.

Иерей Иоанн Ясюкевич, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Озерицкая слобода: "В этот день мы вспоминаем сошествие Святого Духа по обещанию Господа нашего Иисуса Христа на апостолов в виде огненных языков. Вот такое дивное было явление. И апостолы стали разговаривать на разных языках, проповедовать о воскресении Иисуса Христа на разных языках всем тем, кто собрался тогда в Иерусалиме на ветхозаветный праздник Пятидесятницы. И вот поэтому этот день еще называется днем рождения Церкви, началом проповеди христианства".

День Святой Троицы 31 мая отмечают и католики. В костелах вспоминают Священное Писание, богослужения посвящены Троичности Бога.