Bloomberg: Европа планирует заморозить нефтяные санкции против России

Санкции против России, которые бьют по самой же Европе, теперь вынуждены "отступать назад". Из-за резкого увеличения стоимости энергоносителей Евросоюз планирует временно заморозить или полностью отменить ограничения на стоимость российской нефти, пишет Bloomberg.

По закону ЕС потолок цен на нефть из России автоматически пересчитывается каждые полгода вслед за рынком. Из-за текущего кризиса этот механизм летом неизбежно поднимет планку с 60 до 65 долларов за баррель. Чтобы не допустить официального роста лимита, европейские чиновники предлагают зафиксировать цену на нынешней отметке. В качестве альтернативы власти ЕС изучают возможность полной приостановки действия этого потолка цен до конца года.