9 октября пройдет Брестский экономический форум-практикум

На Брестском экономическом форуме, запланированном на 9 октября, будут говорить о выходе на китайский рынок. Это не просто дискуссия, а пошаговая инструкция по развитию сотрудничества - как учитывать культурные особенности делового общения, выстраивать расчеты и логистику с китайскими партнерами, грамотно заключать внешнеторговые контракты.

Виталий Вабищевич, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Основная задача - обсудить ключевые аспекты, которые уже возникают у предприятий и по которым им уже хотелось бы получить информацию: как об успешных кейсах, так и о негативных историях - для того, чтобы понимать, что делать нельзя. Что нельзя в контракте прописывать, какие есть проблемы с выбором отдельных базисов поставки по контракту".

Валерий Лабун, гендиректор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Китай - это, если честно говорить, страна номер 1. Это возможности технологий и привлечения новых инвестиций, а также социально-экономического развития регионов Беларуси".

На форум ожидается свыше 120 участников из Беларуси, Китая и России.

