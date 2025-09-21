9 октября пройдет Брестский экономический форум-практикум

На Брестском экономическом форуме, запланированном на 9 октября, будут говорить о выходе на китайский рынок. Это не просто дискуссия, а пошаговая инструкция по развитию сотрудничества - как учитывать культурные особенности делового общения, выстраивать расчеты и логистику с китайскими партнерами, грамотно заключать внешнеторговые контракты.

"Основная задача - обсудить ключевые аспекты, которые уже возникают у предприятий и по которым им уже хотелось бы получить информацию: как об успешных кейсах, так и о негативных историях - для того, чтобы понимать, что делать нельзя. Что нельзя в контракте прописывать, какие есть проблемы с выбором отдельных базисов поставки по контракту".