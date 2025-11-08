Насильственная мобилизация в Украине: жестокие кадры из Винницы

Насильственная мобилизация на Украине становится все более агрессивной. Жестокие кадры приходят из Винницы: машина ТЦК несколько раз сбила мужчину. Он преградил ей путь, пока его знакомые безуспешно пытались вытащить человека из автомобиля с военными.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Еще один трагический случай уже из Тернополя. Мужчина выпал из окна пятого этажа здания ТЦК. По данным местных СМИ, он находился там в связи с призывными мероприятиями. Пострадавший доставлен в реанимацию в критическом состоянии. Оба случая вызвали волну возмущения в украинском сегменте соцсетей. Пользователи обвиняют ТЦК в нарушении прав человека.