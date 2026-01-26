3.74 BYN
Аграрии Беларуси готовятся к весенним полевым работам: акцент на удобрениях и ремонте техники
В хозяйствах Беларуси стартовала подготовка к весенним полевым работам. Отдельный акцент сделан на удобрениях и технике. Сейчас многие аграрии выбирают минеральные добавки по принципу "три в одном", то есть азот, фосфор и калий в единой грануле, так как они дают наибольшую отдачу.
В центре внимания и новые методики ремонта сельхозтехники, а также покупка новой. В Минской области в этом сезоне планируют приобрести более сотни энергонасыщенных тракторов.
Николай Ермакович, замдиректора Гомельского химического завода:
"Гомельский химический завод в состоянии сегодня предложить составы азотно-фосфорно-калийных удобрений, максимально соответствующие условиям для выращивания тех или иных культур. При необходимости мы можем включить в составы такие микроэлементы, как бор, цинк, медь, молибден и другие. Преимущество азотно-фосфорно-калийных удобрений в сбалансированном составе. То есть мы предлагаем в единой формуле то количество азота, фосфора, калия, которое максимально соответствует выращиванию той или иной культуры".
Александр Малеев, гендиректор ОАО "Минскоблагросервис":
"Сложные ремонты будут производиться на спецточках агросервисов: капитальный ремонт энергонасыщенных тракторов, посевных агрегатов. В 2025 году был освоен новый ремонт фронтальных погрузчиков "Амкодор" и отремонтировано порядка 40 единиц. В этом году планируется закупка техники, облсполком с комитетом по сельскому хозяйству сейчас отрабатывают спектр. Там будет довольно-таки большой спсок: энергосыщенные трактора, пассивные агрегаты и сеялки".
Тракторы, сеялки, культиваторы в хозяйствах должны быть отремонтированы и готовы к весеннему севу до 1 марта 2026 года.