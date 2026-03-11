Белорусское машиностроение укрепляет позиции в Латинской Америке. "Амкодор-Пинск" отгрузил очередную партию дорожно-строительной техники для Никарагуа. Грейдеры и погрузчики будут работать над модернизацией транспортной инфраструктуры центральноамериканской республики. И эта поставка не разовая, а часть трехлетнего контракта. Работа идет с опережением графика - Никарагуа же получила несколько партий машин.



Вся техника прошла специальную модификацию: инженеры адаптировали ее для работы в тропиках с повышенной влажностью и интенсивными нагрузками. Логистика полного цикла - от подачи контейнеров на заводской конвейер до выгрузки за океаном под контролем РУП Белтаможсервис".

Сергей Кухновец, замдиректора ЗАО "Амкодор-Пинск":

"В Республику Никарагуа уже отгружено порядка 59 единиц экскаваторов-погрузчиков АМКОДОР 732. 10 единиц грунтовых катков АМКОДОР 6811, а также АМКОДОР 6712 и 6622. Отправили уже туда наших испытателей, которые проводят обучение, оказывают содействие в монтаже полученной техники, ну и дальше техника уже эксплуатируется у самих потребителей".