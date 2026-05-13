Арушаньянц: Использование франшиз достаточно популярно у стартапов

"Предприниматели, которые покупают франшизу, могут обратиться в Белорусский фонд поддержки предпринимателей за финансированием. Мы предоставляем возможность получить деньги по 12 различным финансовым продуктам от 6 до 10 % годовых в белорусских рублях. Конкретная ставка будет зависеть от нюансов реализации проекта, связан ли он с экологией, связан ли он с инновациями, с использованием местных рынков, местного сырья, созданием рабочих мест и др. Но не более 10 % годовых", - пояснил он.

Петр Арушаньянц отметил, что использование франшиз достаточно популярно. "Особенно мы видим, что это популярно у стартапов, тех, которые только начинают свой бизнес, так как именно такие предприятия, предприниматели становятся более устойчивыми, особенно в самом начале своего пути. Наиболее активно - это различные сферы услуг. Это могут быть и какие-то медицинские услуги, туристические, спортивные комплексы. В принципе достаточно широкий диапазон, мы стараемся помочь всем без исключения", - отметил директор Белорусского фонда поддержки предпринимателей.