Автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 4 копейки
Автор:Редакция news.by
Белнефтехим сообщил о поэтапной корректировке цен на топливо. С 28 марта стоимость на белорусских заправках выросла на 4 копейки.
Причина - в глобальном росте котировок на нефть на мировом рынке. Из-за чего выросла цена на черное золото и для белорусских НПЗ. К стоимости также добавляют и логистические издержки.
Следующая корректировка произойдет ровно через неделю, с 4 апреля цена будет больше на три копейки.