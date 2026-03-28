Автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 4 копейки

Белнефтехим сообщил о поэтапной корректировке цен на топливо. С 28 марта стоимость на белорусских заправках выросла на 4 копейки.

Причина - в глобальном росте котировок на нефть на мировом рынке. Из-за чего выросла цена на черное золото и для белорусских НПЗ. К стоимости также добавляют и логистические издержки.