День защиты детей: как в Беларуси поддерживают материнство и детство
Защищать, заботиться, любить и оберегать своих детей - быть родителем непросто, но в нашей стране чужих детей не бывает, поэтому счастливая семья - приоритет нашей государственной политики.
1 июня, в Международный день защиты детей, напомним: будущим мамам гарантировано полное бесплатное медицинское сопровождение, а также оплачиваемый декретный отпуск. Кроме того, в нашей стране теперь предоставляется уже 2 бесплатные попытки ЭКО - соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в марте.
Отметим, благодаря действующей программе ЭКО в Беларуси за последние 5 лет на свет появились более 2,5 тыс. маленьких белорусов. Государством на эти цели было направлено около 28 млн рублей.
Сегодня в нашей стране процедурой занимаются 9 профильных организаций. Примерно 40 % случаев ЭКО в государственных центрах приводит к долгожданной беременности. Этот показатель выше среднемирового уровня и считается одним из лучших в Европе.
Маленькие белорусы обеспечены материальной помощью с момента появления на свет. Четко работает система пособий, а для многодетных - программа "Семейный капитал".
Когда учеба позади, время открывать самые яркие дни счастливого детства. 1 июня на календаре вне зависимости от возраста - это день, который всегда про доброту. Просто кто-то праздник отмечает, а кто-то его создает.
Первый день лета начинают с заботы о тех, кто только начинает жизненный путь. В Беларуси больше 1 млн 700 тыс. детей - каждый 5-й житель. Международные рейтинги стабильно включают страну в топ-35, комфортных для ребенка. 1 июня министр труда и соцзащиты вместе с депутатами приехал в Республиканский детский реабилитационный центр. Ежегодно восстановление здесь проходят около 1,3 тыс. детей - круглосуточно или в дневном стационаре, полностью за счет бюджета.
Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Те результаты работы, которые мы видим именно в центре, фактически ставят на ноги детей, приезжающих сюда на реабилитацию на инвалидных колясках. И эта системная, плодотворная работа как раз таки и дает результаты. Когда видишь эти результаты, соответственно, гордишься тем, чем занимаешься".
От адресной медицинской помощи - к долгосрочной финансовой опоре для семьи. Программа "Семейный капитал" с января подросла до 35 505 рублей, в стране открыто почти 126 тыс. таких депозитов. Результат - за 5 лет многодетных семей стало на 15 % больше. Каждая пятая белорусская семья теперь воспитывает троих и более детей.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Детство и материнство в нашей стране защищены на очень высоком уровне. И каждый социальный проект, каждый документ, который у нас принимается, направлен как раз на защиту материнства и детства".
Когда базовые потребности закрыты, на первый план выходит качество лечения. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко ознакомился с работой флагманского РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. В год центр принимает до 6 тыс. пациентов из Беларуси, России и Средней Азии. 1,3 тыс. операций, треть - высокотехнологичные. Генетические методы диагностики, которые Игорь Сергеенко увидел лично, здесь уже стали рабочей рутиной и спасают жизни.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы побывали сегодня в центре и увидели, насколько мощная здесь научная база. Это, по сути дела, сплав науки и медицинской практики. Специалисты творят чудеса, восстанавливая здоровье ребят. Вот на таких примерах, как здесь, мы видим, какое отношение сегодня уделяет наше государство здоровью детей".
Открывая свою первую яркую страничку жизни, маленький Артемий уже успел стать звездой телеэкрана и получить в подарок настоящую "Бацькаву кашулю" - льняную сорочку, расшитую шелком, в особом сундучке с легендой. По инициативе партии "Белая Русь" 1 июня дали старт общенациональному проекту "Трэці - Бацькаў". Многодетной маме в знак уважения вручили букет и поздравления лично от главы государства.
"Не ожидали, честно говоря, что будет столько внимания. Но это, безусловно, очень приятно. Потому что для нашей семьи рождение ребенка - большой праздник. И, конечно, он еще и усилился. Никогда не задумывались именно над тем, чтобы у нас был статус многодетных. Просто мы знали, что мы хотим вот еще малыша", - рассказала Мария Добанова, участница общенационального проекта "Трэці - Бацькаў".
Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии "Белая Русь":
"Это действительно оберег для ребенка. Когда рождается малыш, родители думают, какое имя ему дать. А затем - это таинство крещения. И вот как раз кашуля - это и есть та самая крестильная рубаха, которую надевают родители, когда крестят своего малыша".
В Беларуси не бывает чужих детей. По традиции председатель ЦИК Игорь Карпенко приехал в Кривичи в специальное лечебно-воспитательное училище закрытого типа. С Полоцким погранотрядом и воспитанниками клуба "Рысь" для подростков устроили большой спортивный праздник: эстафеты, интерактивы и прямое общение с военными.
Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:
"Я думаю, это замечательная традиция. Дети довольны, им все интересно, они любознательны, познавательны. А лето должно пройти именно с таким лозунгом: что-то узнай новое, что-то прочитай новое, обогати свои знания и умения, навыки в период этих летних каникул".
Почти 350 тыс. детей сегодня занимаются в центрах творчества, показывая силу белорусской культурной дипломатии. В Купаловском театре МИД совместно с ЮНИСЕФ пригласили воспитанников социально-педагогических центров Минска, Молодечно и Вилейки, а также детей иностранных дипломатов на благотворительный спектакль "История шоколадного дерева".
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
"Каждый маленький белорус, независимо от того, родился он в столице или небольшом агрогородке, получает полноценную государственную заботу. Те мальчишки и девчонки, которые сейчас растут, ради которых и государство, и родители пытаются создать все самое лучшее, - это будущее нашей страны, от этого зависит, какое будет наше завтра".
1 июня - это еще и повод задуматься о будущем. Самый прямой разговор сегодня состоялся на площадке Национального детского технопарка. 300 учащихся со всей страны - отличники, победители олимпиад - обсуждали безопасность в интернете, перспективы в науке и творчестве. Вопросы острые, ответы - честные.
Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:
"На сегодняшний день мы практически каждый день сталкиваемся с какими-то новыми вызовами. И понятно, что мы должны за ними следить, должны их отслеживать, должны принимать какие-то меры. Мы должны вовремя реагировать. И начиная от технических нововведений и каких-то технических комплексов - до той информационной политики, которая сегодня должна всю эту историю сопровождать".
Детство - это фундамент счастливого будущего. Главная задача государства и общества - сделать так, чтобы у каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств, был прочный тыл, чувство защищенности и понимание: его здесь ждут и в него верят.