"БЕЛАГРО-2026" расширяется: рекордные 500 заявок и демонстрация техники в полях

Представители 11-ти стран соберутся на площадке "БЕЛАГРО". 2 июня в Минске начнет работу сельскохозяйственная выставка.

Международная агропромышленная выставка "БЕЛАГРО-2026" кардинально отличается от предыдущих лет количеством поданных заявок (их более 500). Такой высокий спрос на участие породил и увеличение площади всего форума. Новшеством этого года является демонстрация зарубежным гостям работы белорусской техники прямо в полях. И как отмечают организаторы, это единственный способ показать всю мощь отечественного машиностроения.

Светлана Звездина, помощник гендиректора ЗАО "Минскэкспо": "Для профессионалов впервые в этом году у нас пройдут "Дни ритейла в Минске". Это большое мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Контактно-кооперационные биржи, B2B-переговоры между белорусскими и зарубежными компаниями. Посетит выставку в этом году большое количество иностранных делегаций, поэтому все дни будут насыщены".

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Мы ждем большое количество иностранных делегаций. Это будут более 40 представителей министерств иностранных стран, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой будут работать части секция Республики Беларусь, приезжают бизнес-круги из Грузии. Как уже говорили, что мы ждем высоких гостей. Это представители сельскохозяйственной продовольственной организации, а также Шанхайской организации сотрудничества".