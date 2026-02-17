3.72 BYN
Беларусь и Индия обозначили ключевые точки роста в сфере биржевой торговли
В Минске состоялись международные переговоры Беларуси и Индии, где обозначили ключевые точки в биржевой сфере. Выделены основные направления сотрудничества, в том числе обмен опытом высококвалифицированных специалистов двух стран.
Основные направления развития - поставки продукции сельского хозяйства, а также деревообрабатывающей и химической промышленностей. Акцент на экспорте и импорте, обеспечении стабильных потоков товаров из Беларуси в Индию и обратно.
По итогам визита также переизбран представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Индии. Им остается Раджив Подар.
Раджив Подар, официальный представитель БелТПП в Индии:
"Для меня всегда большое удовольствие посещать Беларусь. Меня радует теплые и дружелюбные люди. Я считаю, что у нас большой потенциал на уровне бизнеса. У вас появилось много товаров и технологий, потому что у вас большой научный потенциал. Мы прибыли в Беларусь со своими бизнесменами не только для развития торговли между странами, также мы обсуждали вопросы инвестиций, создание совместных предприятий".
В состав универсальной товарной биржи индийской бизнес-миссии вошли представители производственных предприятий и торговых компаний. В программе визита в Беларусь посещение промышленных объектов. 18 февраля делегацию из Индии ждут в Минском технопарке, Агентстве инвестиций, а также индустриальном парке.
