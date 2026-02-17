Беларусь и Индия обозначили ключевые точки роста в сфере биржевой торговли

"Для меня всегда большое удовольствие посещать Беларусь. Меня радует теплые и дружелюбные люди. Я считаю, что у нас большой потенциал на уровне бизнеса. У вас появилось много товаров и технологий, потому что у вас большой научный потенциал. Мы прибыли в Беларусь со своими бизнесменами не только для развития торговли между странами, также мы обсуждали вопросы инвестиций, создание совместных предприятий".