3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Wall Street Journal: ООН может обанкротиться из-за долгов США и Китая
Автор:Редакция news.by
ООН может в скором времени обанкротиться - с таким предупреждением вышел материал газеты Wall Street Journal. Причина - дефицит финансирования со стороны США и Китая.
Штаты вышли из ряда программ и учреждений ООН, включая ВОЗ, поскольку Трамп объявил борьбу с так называемыми расточительными расходами и неэффективной политикой.
В итоге долги Вашингтона превысили 4 млрд долларов. Китай также задерживает свои платежи. Сегодня долг Пекина перед ООН составляет 445 млн долларов.
Издание отмечает: 42 % основного финансирования организации поступает из этих двух стран. К слову, сокращают финансирование программ ООН и другие доноры - Великобритания, Германия, Швеция и Нидерланды. Кроме того, из ВОЗ помимо США вышла и Аргентина.