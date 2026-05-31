Wall Street Journal: ООН может обанкротиться из-за долгов США и Китая

ООН может в скором времени обанкротиться - с таким предупреждением вышел материал газеты Wall Street Journal. Причина - дефицит финансирования со стороны США и Китая.

Штаты вышли из ряда программ и учреждений ООН, включая ВОЗ, поскольку Трамп объявил борьбу с так называемыми расточительными расходами и неэффективной политикой.

В итоге долги Вашингтона превысили 4 млрд долларов. Китай также задерживает свои платежи. Сегодня долг Пекина перед ООН составляет 445 млн долларов.