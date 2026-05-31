Израиль расширяет зону операции в Ливане
Автор:Редакция news.by
Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий Израиля в Ливане.
Премьер Израиля Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ расширить зону сухопутной операции в Ливане и углубить контроль над территориями, которые ранее находились под влиянием Хезболлы.
Ранее силы армии обороны Израиля пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. По словам Нетаньяху, это стало драматическим этапом и сменой политики.
Бофор - это заложенный в XII веке замок крестоносцев, занимающий господствующую высоту на уровне 300 метров. С этой точки открывается обзор на многие районы Южного Ливана и северной части Галилеи.