Евгений Золотой выиграл серебро на первом этапе Кубка мира по академической гребле
Евгений Золотой стал серебряным призером на первом этапе Кубка мира по академической гребле в испанской Севилье. В финальном заезде на 2 км белорус держался в группе лидеров и сумел сохранить свой темп, пропустив вперед только спортсмена из Германии.
Из Севильи белорусы, кроме серебра, везут и бронзу. Накануне Никита Корнеев стал третьим на дистанции в 2 км в одиночке легкого веса.