Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Страны AUKUS разрабатывают подводные дроны для защиты интернета

Австралия, Великобритания и США объявили о новом проекте по разработке подводных беспилотников для защиты интернет-кабелей.

Разработки ведутся в рамках оборонного партнерства AUKUS. Они предполагают создание целого набора безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения коллективных преимуществ на море.

Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

Новейшие роботизированные системы начнут поступать на вооружение союзных флотов уже в 2027 году.

Разделы:

В миреЕвропаСША

Теги:

интернетСШАдроны