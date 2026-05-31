Страны AUKUS разрабатывают подводные дроны для защиты интернета
Автор:Редакция news.by
Австралия, Великобритания и США объявили о новом проекте по разработке подводных беспилотников для защиты интернет-кабелей.
Разработки ведутся в рамках оборонного партнерства AUKUS. Они предполагают создание целого набора безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения коллективных преимуществ на море.
Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.
Новейшие роботизированные системы начнут поступать на вооружение союзных флотов уже в 2027 году.