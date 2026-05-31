Небывалое возрождение веры: в Пинске возводят шесть православных храмов
В Пинске возводится одновременно шесть православных храмов. Идея восстановить историческую справедливость принадлежит Пинской епархии.
Согласно сведениям из описания Минской губернии за 1868 год, в Пинске располагались 16 церквей и 4 монастыря. Молитва звучала буквально на каждом перекрестке. Возвращение утраченных святынь еще в 1990-х инициировал архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан и даже хотел огородить город кольцом из храмов - возвести своеобразную духовную стену.
Георгий, епископ Пинский и Лунинецкий:
"Он любил историю и он готовился. Когда его назначали руководителем Пинской епархии, он максимально собрал исторический материал. Его желание было - возродить традиции Полесского края, православия, вернуть историю, которая была утрачена, по возможности привлечь людей талантливых для того, чтобы они собрали материал, который есть в архивах. И снова вернуть людей к той прежней жизни. Благо, что сейчас время благоприятное для этого, поэтому мы максимально стараемся продолжать начатое им дело".
Иерей Никита Пшеничный, настоятель прихода храма в честь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость": "Я уже являюсь настоятелем религиозной общины, как мы говорим, прихода храма в честь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". При этом храме планируется организовать школу трезвости. Делаем упор даже не на противодействие зависимостям (в частности, алкогольной, наркотической), а на деятельность по утверждению трезвости, то есть на воздержанном отношении к любой зависимости - от плохих мыслей, от плохих слов, от плохих действий, от негативного отношения к окружающим и к самому себе, к обществу и различным сферам деятельности человеческого общества".
В статусе строительного объекта и храм Мученика цесаревича Алексея, где разместится реабилитационный центр для детей-инвалидов. Нестандартная архитектура будет и у церкви в честь Святых Петра и Февронии.
Подробнее о духовных стройках расскажет программа "Сила веры" на телеканале "Беларусь 3".