Во время беспорядков в Париже погиб человек

Французские СМИ сообщают о гибели человека во время беспорядков в Париже. Хаос разразился после победы французского "ПСЖ" над английским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов.

Спортивный триумф болельщики отметили поджогами и стычками с полицией, по всей стране пострадали 219 человек, ранены 57 полицейских. Уличные погромы затронули 71 город. Толпы фанатов крушили светофоры, били витрины, жгли велосипеды и автомобили. Были столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками.

Самой горячей точкой в Париже стали Елисейские поля. Там группа болельщиков пыталась напасть на полицейский участок.