В Минском городском дворце культуры прошел отчетный концерт детской студии ансамбля "Хорошки"

Выпускники детской студии ансамбля "Хорошки" вступили во взрослую профессиональную жизнь. В Минском городском дворце культуры прошел отчетный концерт. Свои первые шаги на большой сцене сделали и самые маленькие преемники коллектива.

Их стиль узнают за границей, профессионализм отмечают там, где знают цену хорошим хореографиям. Для выпускников открыты двери в лучшие музыкальные вузы страны. У юных "хорошевцев" выпускной. Преемники легендарного ансамбля сделали гран жете в большое профессиональное будущее. Здесь не просто учат танцевать, здесь куют характер.

Марианна Янович, выпускница детской студии ансамбля "Хорошки":

"Хорошки" для меня - это все. Я живу здесь. Для меня это место, куда я прихожу и чувствую себя как дома. Я люблю всех девочек, люблю артистов, с которыми мне удалось познакомиться за это время. Люблю Елену Николаевну, моего руководителя. Для меня это дом."

Юные артисты часто становятся гостями республиканских мероприятий, а также занимают призовые места на национальных конкурсах и выступают на одной сцене со старшими "Хорошками". Фирменный стиль народники передают из поколения в поколение.

Елена Богданова, руководитель детской студии ансамбля "Хорошки":

"Что-то произошло правильно. Есть девушки, одна будет стараться поступить в колледж искусств, одна в университет культуры, чтобы связать свою судьбу с танцами, хореографией".

В этом году обучение в детской студии завершили 14 воспитанников. Некоторые из них уже приняли решение связать свою жизнь с искусством и продолжать обучение в профильных творческих вузах страны. Отметим, что сегодня в студии "Хорошек" язык па осваивают более сотни ребят в возрасте от 6 до 16 лет.

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки":

"Мы идем по конкретному направлению, занимаемся, как уже было сказано, именно белорусской национальной культурой. И стараемся воспитывать наше юное поколение в любви к нашей стране и к нашей национальной культуре."

Маргарита Апсолихова, учащаяся детской студии ансамбля "Хорошки":

"Мне очень нравится танцевать в "Хорошках". У меня очень приятный коллектив. Мне очень нравится наблюдать за старшими, потому что они мне пример".

Любовь к народному танцу прививают с детства. Сегодня коллектив воспитывает целые поколения артистов. Ежегодно ряды студии пополняют около 30 новобранцев.

Маргарита Якимова, выпускница детской студии ансамбля "Хорошки":

"Это больше чем танец. Ты лучше понимаешь искусство, лучше понимаешь то, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Сестра увидела на отчетном концерте, как я танцую, сказала, я тоже хочу. Сейчас она второй год уже на сцене".