Беларусь и Казахстан укрепляют стратегическое партнерство

Расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министр иностранных дел Беларуси совершает первый официальный визит в Казахстан.

14 апреля Максим Рыженков был принят Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также по актуальным вопросам международной повестки.

Максим Рыженков также передал слова приветствия от имени Президента Александра Лукашенко.

Увеличение товарооборота, взаимных инвестиций и промышленной кооперации - эти темы были в центре внимания встречи глав МИД двух стран. В рамках визита Максима Рыженкова в Казахстан состоится церемония открытия Генконсульства Беларуси в Алматы.