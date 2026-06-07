Беларусь и Китай: как сегодня складывается торгово-экономическое партнерство двух стран

Беларусь делает ставку на Китай как на ключевой рынок роста для экспорта белорусской продукции в ближайшие десятилетия. Об этом 7 июня заявил первый вице-премьер Николай Снопков, открывая форум "Экспорт белорусских товаров в Китай". Участие в нем принял и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Высокий гость прибыл в Беларусь 6 июня, он стал участником большого диалога о перспективах взаимной торговли и воочию оценил белорусские продукты и технику на выставке "БЕЛАГРО-2026".

Сегодня Китай - это второй торговый партнер Беларуси, который уступает лишь России. Темпы роста белорусского экспорта в Китай выше российских - за последнюю пятилетку Беларусь добавляет каждый год порядка 17 %. Но масштаб китайского рынка позволяет размахнуться еще больше. Китайские партнеры вовсе не против более активного присутствия белорусской продукции.

Сегодня каждый десятый товар Беларусь отправляет в Китай. По отдельным позициям это львиная доля продукции: половина всей льнотресты, треть лесоматериалов, почти половина (а точнее 45 %) рапсового масла, 37 % молочной сыворотки.

В реестре КНР уже аккредитованы без малого две сотни белорусских предприятий. К традиционным позициям добавляют новые. Открывают китайский рынок белорусская пшеничная мука, соусы, детские питание и мед. Азия - направление непростое, предприятия это знают. Как и то, что нужна стратегия и тактика входа на рынок. Первый для Беларуси и Китая экспортный форум дает такой инструментарий.

Николай Борисевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40573a5f-54ab-4168-82d3-ede06276c1b4/conversions/96341e48-8469-470d-9b90-51f8f3e1a38b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40573a5f-54ab-4168-82d3-ede06276c1b4/conversions/96341e48-8469-470d-9b90-51f8f3e1a38b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40573a5f-54ab-4168-82d3-ede06276c1b4/conversions/96341e48-8469-470d-9b90-51f8f3e1a38b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40573a5f-54ab-4168-82d3-ede06276c1b4/conversions/96341e48-8469-470d-9b90-51f8f3e1a38b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

"Помимо того, что китайский рынок один из самых емких, это также рынок, который требует очень продуманной системной стратегии входа на этот рынок и присутствия. Мы должны использовать тот опыт, который наработан у предприятий, но абсолютно четко ориентироваться на то, как товары продвигаются на китайском рынке".

Ежегодно Китай импортирует лишь продовольствия на гигантские суммы - свыше 200 млрд долларов. На Беларусь смотрит как на значимого торгово-экономического партнера на евразийском пространстве. Об этом на форуме сказал вице-председатель КНР и заверил: есть обоюдная готовность развивать сотрудничество, расширяя масштаб в таких сферах, как животноводство и сельхозтехника, химический сектор, цифровая коммерция. Для этого на форум в Минск приехали представители полсотни китайских компаний и порядка 80 белорусских.

Александр Прадун, гендиректор ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром":

"Надо прощупать именно китайского потребителя. Все прекрасно знают, что белорусская продукция высококачественная. Надо культуру потребления наших традиционных продуктов потихоньку прививать уже на китайском рынке. Отрадно то, что это уже не разовые, а системные поставки белорусской продукции на китайский рынок. Мы сейчас активно продвигаем нашу продукцию, а именно мягкое мороженое. В Китае уже стоит наш фризер, поставляются ингредиенты для производства именно этого продукта".