Спустя неделю после теракта в Брянской области Следственный комитет России установил причастных. Напомним, автобус с детьми следовал из Беларуси по маршруту Гомель - Геленджик и был атакован ударным украинским дроном. В результате один пассажир погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе 6 несовершеннолетних.

Среди причастных к террористической атаке называют командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, позывной Мадяр, и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ об атаке гражданского транспортного средства на российской территории.

Спустя 10 дней после трагедии в Брянской области на трассе А240 картина преступления обретает все более циничные очертания. Напомним, что случившееся квалифицировали как теракт, а следствие уже назвало имена исполнителей и организаторов. Среди последних первые лица Вооруженных сил Украины - командующий силами беспилотных систем ВСУ и начальник главного разведуправления Министерства обороны Украины. Согласно нормам международного гуманитарного права, которые придумали не мы, они были приняты еще в 1949 году в целях защиты населения в период конфликтов, вооруженная атака на гражданских - это военное преступление.

"Целенаправленная атака" - установлены причастные к теракту в Брянской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4bc4d8-7348-403b-9378-7e70fad1dfff/conversions/e83328b1-d658-47fe-a06a-79460bcbf8c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4bc4d8-7348-403b-9378-7e70fad1dfff/conversions/e83328b1-d658-47fe-a06a-79460bcbf8c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4bc4d8-7348-403b-9378-7e70fad1dfff/conversions/e83328b1-d658-47fe-a06a-79460bcbf8c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4bc4d8-7348-403b-9378-7e70fad1dfff/conversions/e83328b1-d658-47fe-a06a-79460bcbf8c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обращаясь к персонам, которые приняли непосредственное участие в атаке на автобус с белорусскими детьми 17 июня, в первую очередь нужно обратить внимание на их бэкграунд. В этом случае хотелось бы по большей части сосредоточиться не на том, что ГУР МО Украины во главе с Олегом Иващенко предоставили те или иные данные подразделениям БЛА, а как эти данные использовали непосредственные исполнители под управлением Роберта Бровди, позывной Мадяр, выходец из Западной Украины.

"Это профессионал своего дела, без сомнений. Называть ошибкой то, что они сделали эту атаку, никак нельзя. Была целенаправленная атака, дрон не был заряжен огромным количеством взрывчатки. Они дестабилизируют обстановку. Мы все прекрасно понимаем, как это работает: чтобы люди перестали доверять местной власти, считали, что их никто не защищает", - пояснил начальник подразделения БПЛА ВС России (позывной Белорус).

По мнению тех, кто сейчас служит в Донбассе, втянув Беларусь и открыв второй фронт, Зеленскому выделят гораздо больше денег и вооружения, нежели это делают сейчас. Именно поэтому он методично подбирает ключ к тому, как нас дестабилизировать, вызвать недовольство к руководству страны и посеять панику.

"Мы прекрасно помним, когда беспилотник залетел на территорию Беларуси и был сбит. Это также была, так сказать, проба пера. На данный момент, я уверен, ничего там такого особо не пролетит. Они это прекрасно понимают, что все собьется, не нанесет никакого ущерба. Тем самым они решили действовать именно на территории России. Это было целенаправленно. Они знали, кто там едет и куда", - отметил Белорус.

Напомним, что всего было 2 автобуса. Первый проскочил, второй атаковал украинский БПЛА. В этом автобусе находились 43 человека, из которых половина - дети. В результате атаки 8 пострадали, из них 1 человек погиб, двое в тяжелом состоянии, но уже идут на поправку. А теперь предлагаем посмотреть на ситуацию с другой стороны. Мы получили комментарий бывшего военнослужащего НАТО, который служит сейчас в Вооруженных силах России в подразделениях БПЛА.

"Целенаправленная атака" - установлены причастные к теракту в Брянской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0e2c08f-f357-4494-b585-e09509d4d656/conversions/359d25e3-f5cd-495c-acfa-9c8fd840e8c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0e2c08f-f357-4494-b585-e09509d4d656/conversions/359d25e3-f5cd-495c-acfa-9c8fd840e8c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0e2c08f-f357-4494-b585-e09509d4d656/conversions/359d25e3-f5cd-495c-acfa-9c8fd840e8c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0e2c08f-f357-4494-b585-e09509d4d656/conversions/359d25e3-f5cd-495c-acfa-9c8fd840e8c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Не забываем самый важный момент, что у них есть прямая картинка со спутника. Это предоставляет Великобритания, Америка. Даже не требуется разведывательный самолет, а работа идет через спутник, чтобы не потерять связь, картинку, управление и нанести точный удар. Они используют искусственный интеллект, как мы. Мы используем против военной техники, а они используют против гражданской. Потому что они видят, что удары по военным целям ничего не меняют. Они надеются, что удар по гражданской цели может что-то внутри страны поменять", - пояснил военнослужащий ВС России (позывной Грек).

Напомним, что предположительно для атаки на автобус с нашими детьми использовали дрон со встроенным интеллектом американского производства Hornet, который сейчас активно используют вооруженные формирования Украины по всей линии фронта, а также в прифронтовых районах.

Атаки на гражданских и безоружных для той стороны стали привычным делом. А общепринятые нормы, прописанные в Международном гуманитарном праве, ничего не значащей бумагой. Потому что у них есть сценарий и есть цель. И это не дружба, экономические связи и добрососедство с Беларусью.