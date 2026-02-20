3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Беларусь и Россия до конца года подпишут соглашение о 3-м блоке БелАЭС
Минск и Москва до конца года подпишут соглашение о строительстве третьего энергоблока Белорусской АЭС.
Наши 2 блока уже выработали около 17 млрд киловатт-часов. Доля атомной энергии в стране достигла 40 %. Сегодня особое внимание модернизации электрических и тепловых сетей.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
"В конце прошлого года была принята государственная программа "Устойчивая энергетика и энергоэффективность", которой предусмотрен полуторакратный рост объемов реконструкции электросетевой инфраструктуры. На следующую пятилетку мы рассчитываем реконструировать порядка 18,5 тыс. км электрических сетей. Все это направлено на то, чтобы удовлетворить потребности населения и реального сектора в востребованной электрической энергии. Конечно, мы не забываем и про тепловые сети. Во время реконструкции производится замена старых труб на современные, предварительно изолированные трубы, которые обладают лучшими показателями по энергоэффективности. Это позволяет постепенно повышать эффективность транспортировки тепловой энергии. В результате реконструкций, которые были проведены в прошлом году, потери тепловой энергии в тепловой сети снизились до 6,76 %".
Что касается сети зарядных станций, за 5 лет она вырастет на 16 тыс. Ожидается и кратный рост электрокаров на дорогах.