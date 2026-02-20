Беларусь и Россия до конца года подпишут соглашение о 3-м блоке БелАЭС

"В конце прошлого года была принята государственная программа "Устойчивая энергетика и энергоэффективность", которой предусмотрен полуторакратный рост объемов реконструкции электросетевой инфраструктуры. На следующую пятилетку мы рассчитываем реконструировать порядка 18,5 тыс. км электрических сетей. Все это направлено на то, чтобы удовлетворить потребности населения и реального сектора в востребованной электрической энергии. Конечно, мы не забываем и про тепловые сети. Во время реконструкции производится замена старых труб на современные, предварительно изолированные трубы, которые обладают лучшими показателями по энергоэффективности. Это позволяет постепенно повышать эффективность транспортировки тепловой энергии. В результате реконструкций, которые были проведены в прошлом году, потери тепловой энергии в тепловой сети снизились до 6,76 %".