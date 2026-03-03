Беларусь и Россия запустят единую цифровую подпись

Беларусь и Россия планируют в 2026 году запустить единую электронную цифровую подпись для финансовых операций. Сейчас идет передача оборудования и завершается строительство полноценной инфраструктуры, сообщил глава Администрации Президента Беларуси.

В качестве "пилота" выбран финансовый рынок. Это позволит снивелировать санкции, поскольку они в основном касаются финансовой сферы, отметил Дмитрий Крутой.

Напомним, в апреле 2025 года Беларусь и Россия заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи правительствами двух стран. Позже документ ратифицировал парламент, а затем и Президент.