Беларусь и Турция заключили контракт на поставку белорусской продукции на 40 млн долларов

Контракт на поставку белорусской продукции на 40 млн долларов подписан в Стамбуле. Там прошло пятое заседание Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества.

Также обсудили возможности реализации ряда конкретных экономических и инвестпроектов в Беларуси, промышленную кооперацию, некоторые проблемные вопросы ведения бизнеса и возможные пути их решения. Согласован график деловых контактов на ближайшее время.