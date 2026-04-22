Беларусь и Турция заключили контракт на поставку белорусской продукции на 40 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Контракт на поставку белорусской продукции на 40 млн долларов подписан в Стамбуле. Там прошло пятое заседание Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества.
Также обсудили возможности реализации ряда конкретных экономических и инвестпроектов в Беларуси, промышленную кооперацию, некоторые проблемные вопросы ведения бизнеса и возможные пути их решения. Согласован график деловых контактов на ближайшее время.