Беларусь и Зимбабве подписали Меморандум о сотрудничестве парламентариев
Беларусь продолжает укреплять связи в работе с африканскими странами. У нас с официальным визитом - парламентская делегация Зимбабве во главе с председателем Сената парламента этой страны.
18 февраля в официальной программе - участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню у монумента Победы и подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Сенатом Республики Зимбабве. Эта встреча - особая страница в истории наших межгосударственных отношений.
Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената парламента Зимбабве:
"Я бы хотела отметить в первую очередь: Беларусь и зимбабвийцы - мы одинаковые. Мы делаем похожие вещи, и именно это является той самой причиной для такой крепкой дружбы. Я хочу сказать, что мы сегодня обсуждали не то, что мы начнем делать, а усилим то, что уже существует. Тот факт, что 2026 год объявлен Годом женщины - очень радует меня, наш Президент также заботится о женщинах. Ранее женщины угнетались, а теперь мы живем под слоганом: "Никто не останется позади". Наши женщины ощутили поддержку и помощь Республики Беларусь, которая была оказана через поставку комбайнов и тракторов. И женщины теперь самостоятельно выращивают пшеницу. Я уверена, что если женщинам помочь, они могут сделать все".
Беларусь и Зимбабве связывают добрые дружественные отношения, которые развиваются сегодня динамично на всех уровнях. Это заслуга, прежде всего, лидеров наших государств. За время официального визита парламентарии Зимбабве познакомятся с промышленным, медицинским и культурным потенциалом Беларуси.