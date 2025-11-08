Беларусь-U18 выиграла Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

Кубок Президентского спортивного клуба остается дома! Юниорская сборная нашей страны по хоккею обыграла юношескую команду России - 2:1. И таким образом, парни забрали заветный трофей. Шайбами отличились Ламан и Фролов. К слову, нападающий Роман Ламан и защитник Александр Русаков стали лучшими в своих амплуа на турнире и получили индивидуальные награды. Но, безусловно, главное, что кубок достается белорусам!

Таким образом, наши гости из России стали вторыми на турнире. А юношеская сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 17 лет, заняла третье место на Кубке Президентского спортивного клуба. В полдень, напомним, парни под руководством Ярослава Чуприса в овертайме дожали юниорскую команду Казахстана Ю-18 - 5:4. Подчеркнем, что данные состязания имеют давнюю историю. Соревнования состоялись уже в 18-й раз. И многие звезды мирового хоккея в свое время прошли через Кубок Президентского спортивного клуба.