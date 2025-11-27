Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия до 12 млрд долларов к 2030 году

Завершение работы по созданию прибыльного аграрного сектора в Беларуси - приоритетное направление будущей пятилетки. Об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики в Доме правительства.

В частности, будет продолжено внедрение принципов цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. Планируется принять меры по снижению зависимости отрасли от импортных поставок. Основная задача в животноводстве - максимально автоматизировать процессы, перевести молочный скот на современные комплексы.

Дан старт в развитии биотехнологической отрасли в АПК. В новой пятилетке ключевой задачей станет наращивание объемов производства аминокислот и комбикормов. В целом к концу пятилетки ожидается рост отдачи от АПК в 1,6 раза и увеличение экспорта продовольствия по итогам 2030 года до 12 млрд долларов.

Впервые за историю суверенной Беларуси в 2025 году будет произведено более 9 млн тонн молока. Сейчас в стране насчитывается порядка 1700 молочно-товарных комплексов. До конца 2030 года введут еще около 300. Что касается производства свинины, то по итогам пятилетки планируют получить 390 тыс. тонн мяса, что полностью обеспечит потребности внутреннего рынка.

Андрей Балыш, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня для депутатского корпуса (как для депутатов Палаты представителей, так и для членов Совета Республики) очень удобный момент задать те интересующие вопросы, которые идут от земли, от наших избирателей. Это вопросы, связанные с экспортным потенциалом, расширением границ поставок белорусского продовольствия. Это вопросы, связанные на сегодняшний день с закрепляемостью кадров на местах, с поддержкой молодых специалистов, с развитием агрогородков, созданием деревни будущего".

В Могилевской области завершается строительство трех новых индустриальных рыбоводных комплексов с полным циклом производства форели до 2,5-3 тыс. тонн в год. Кроме того, чтобы повысить доступность для населения рыбы и продукции из нее, в Витебской области с господдержкой реализуется масштабный проект по строительству крупного комплекса по переработке рыбы и морепродуктов.