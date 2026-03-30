Беларусь планирует запустить сборку самосвалов в Казахстане. Об этом сообщил белорусский посол в этой стране Алексей Богданов. Уже ведется работа над расширением линейки собираемой техники.

Сейчас в Казахстане успешно функционируют производства тракторов (мощности около 4 тыс. машинокомплектов в год), также пользуются спросом белорусские комбайны.

В целом же по итогам 2025 года товарооборот приблизился к отметке в 1,4 млрд долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за январь объем поставок в Казахстан вырос на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.