Беларусь - Таджикистан: Минская и Согдийская области укрепляют связи

Шаг вперед в международном сотрудничестве Беларуси и Таджикистана - Минская и Согдийская области расширяют торгово-экономические и гуманитарные отношения.

23 апреля новые проекты в агропромышленном комплексе, деревообработке, машиностроении и туризме обсуждали в Минске на встрече руководителей регионов.

Минская и Согдийская области в торгово-экономической и гуманитарной сферах взаимодействуют более 12 лет. За это время состоялось свыше 10 встреч на уровне руководства регионов.

Дорожная карта на 2026-й уже в работе. Важные акценты на треке сотрудничества (прежде всего это проекты в агропромышленном комплексе) обсудили 23 апреля в Миноблисполкоме Алексей Кушнаренко и его таджикский коллега Раджаббой Ахмадзода.

Год назад состоялся визит делегации Минской области в Согдийскую область. Тогда и были намечены новые векторы сотрудничества в промышленности, торговле, образовании и туризме. И сейчас руководители двух регионов их дополняют и расширяют.

Важные акценты обсудили Алексей Кушнаренко и его таджикский коллега Раджаббой Ахмадзода

Раджаббой Ахмадзода, председатель исполнительного органа государственной власти Согдийской области Таджикистана: "Мы планируем развивать экономические отношения в сфере промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, в сфере туризма и социальные проекты в сфере образования и медицины. Будем открывать совместные предприятия по переработке хлопка и развивать текстильную промышленность".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Хотел бы отметить, что это сотрудничество активно развивается. Тому подтверждение - цифры нашего товарооборота. Так, в прошлом году он вырос в полтора раза и преодолел отметку в 53 млн долларов США. Причем растет как экспорт, так и импорт. В этом году мы добавили еще 27 %. Мы поставляем лесоматериалы, сахар, медикаменты, продукты питания. В свою очередь покупаем пряжу, сухофрукты, орехи".

Знакомство гостей с потенциалом агропромышленного комплекса Минской области состоялось на базе агрокомбината "Дзержинский" - флагманского предприятия отрасли. Здесь производят более полутысячи наименований мясной продукции, у которой есть свои преимущества для расширения экспорта в Азию.

23 апреля прошел также бизнес-форум деловых кругов двух стран