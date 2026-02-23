Беларусь - Узбекистан: от делового совета и бизнес-форума все ждут большой отдачи

Продолжается визит правительственной делегации Беларуси в Узбекистан. Напомним, накануне уже подписано 10 документов на общую сумму 25 млн долларов. Премьер-министр Александр Турчин посетил ряд промышленных площадок.

Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 25 млн долларов По словам председателя БелТПП, в Ташкент прибыла представительная белорусская делегация, в том числе 42 предприятия 23.02.2026 23:03

В солнечном Ташкенте отличная погода - плюс 15 градусов. Здесь уже чувствуется приближение весны. 24 февраля ожидается большой переговорный марафон. У премьер-министра Беларуси и у деловых кругов график предельно плотный.



Стоит отметить, что первая точка в программе Александра Турчина - это возложение венка к монументу Независимости. Он символизирует важнейшее событие древней и современной истории Узбекистана. Узбекские коллеги и партнеры также серьезно относятся к своей исторической памяти, как, собственно, и мы, белорусы. Это в том числе и объединяет.



Сегодня в маршруте правительственной делегации посещение индустриальной площадки. Конкретные вопросы по углублению сотрудничества будут обсуждены на встрече с президентом Узбекистана и в правительстве.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Пройдут заседания делового совета, где мы обсудим взаимодействие с нашими партнёрами ТПП Узбекистана. В присутствии премьера состоится большой форум. Уже коллеги говорят, что на данный момент более 250 компаний Узбекистана записались на это мероприятие и будут проходить переговоры в формате B2B".