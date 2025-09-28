Беларусь встретит гостей и участников ИННОПРОМ - что происходит в павильонах BELEXPO накануне

Место, где точно встретятся и энергия, и инновации. О роли передовых атомных технологий в промышленном и экономическом развитии будут говорить в том числе на масштабном форуме, который уже 29 сентября примет Минск. Беларусь встречает гостей и участников ИННОПРОМ, Совета глав правительств СНГ и Межправсовета ЕАЭС. Главная промышленная выставка России стартует в понедельник, 29 сентября, в Международном выставочном центре.

Центральная тема - "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". На одной площадке почти 500 компаний. Стенды с новинками производства наших предприятий и российских регионов, а также национальные экспозиции Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Ждем подписания контрактов и старта новых совместных проектов.

Что привезли участники, какие технологии освоили за последнее время для механизмов в небе, на земле и под водой?

Ярмарка импортозамещения

Минский международный выставочный центр пригласил лидеров промышленной отрасли, стран - партнеров Беларуси и тех, кто готов вместе создавать товары и технологии на ИННОПРОМ. Решение, что ему быть в 2025-м именно в белорусской столице, приняли 2 года назад в Екатеринбурге, на родине этого форума.

15 тыс. кв. м. Место встречи инженеров, конструкторов, маркетологов, топ-менеджмента предприятий и госуправленцев.

Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ:

"Я видел массу комплексов в Китае, много комплексов в России, в Европе, в Азии. БЕЛЭКСПО выше всякой конкуренции. Мы очень впечатлились самим комплексом, тем, что он очень по-умному устроен. Я всегда думаю о людях, то, что здесь 2 главных входа. Это удобно для аудитории, правильно направляет потоки. Поэтому я думаю, что и минчане, и жители Республики Беларусь все очень радуются, когда сюда приезжают. Безумно современный. И коллеги мне рассказали, что большая часть материалов сделана в Республике Беларусь. Это здорово".

Беларусь умеет делать многое. Огромная экспозиция на открытой площадке. Здесь встречаются и самые большие машины (наш самосвал) и миниатюрные. И те, и другие - лучшие локации для фотозон. Не могли удержаться и мы.

Белорусский электрокар

Миниатюрна салатовая электричка, по сути, новинка года для наших дорог. Мало кто проходит мимо.

Андрей Августинович, директор компании по продаже автомобилей:

"На дороге, если на ней едешь, все обращают внимание. Припарковаться можно где угодно. Это автомобиль для комфорта".

А еще его легко переоборудовать под ручное управление. И это находка для людей с ограниченными возможностями. Как и автобус, который приехал из России. В планах такие собирать и с нашим автомобильным заводом. Электрический, с запасом хода на 300 км. В Татарстане он скоро выходит на маршрут.

Алексей Ваганов, председатель наблюдательного совета автомобильной компании:

"Здесь у нас получается около 6 мест колясочников. Допустим, каждый час. По маршруту есть здесь оповещение. Пожалуйста, можно на телефон, можно на что угодно. Стоит GPS российский - ГЛОНАСС-система, которая вас оповещает, что автобус будет здесь, скажем, в 10 часов. Каждый час он будет с 10 в 11, в 12".

Туристический автобус

А мы предлагаем российским регионам туристический автобус. Локализация 80 % своих деталей. Ждут губернаторов на площадке и готовы показать эту новинку.

Оксана Михеева, замдиректора по маркетингу Минского автомобильного завода:

"На выставке ИННОПРОМ ее показываем, демонстрируем. Я знаю, что она будет пользоваться достаточно большим спросом. И российские регионы, сколько мы ездили по ним, всегда задавали вопрос, когда же она будет. Вот мы ее сделали. Пассажировместимость общая до 51 человека. Все сделано для комфорта пассажиров".

Трактор МТЗ

Такого трактора в нашем модельном ряду еще не было. А полям он нужен: повышает производительность, экономит ресурсы и трудовые, и топливные.

Сергей Авраменко, гендиректор Минского тракторного завода:

"Такой один трактор потенциально будет заменять несколько тракторов 350 лошадиных сил. Трактор, который мы презентовали на выставке "БЕЛАГРО", мощностью 540 лошадиных сил, в полной мере прошел стендовое испытание и сейчас проходит параметрическое и ресурсное. Поэтому, естественно, здесь идентифицирован как трактор, проходящий испытание. Т.е. прямо с поля мы его здесь стендируем".

На ИННОПРОМ тракторный планирует подписать новые контакты. Впрочем переговорный марафон у каждого производителя.

Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ:

"Промышленная выставка - это не музей. Люди ходят не просто пофотографироваться. Для нас очень важно, чтобы профессиональные участники, которые бывают и в Минске, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шанхае, чтобы, когда они пришли на ИННОПРОМ в Минске, увидели очень много новинок, которые их опытный глаз сразу заметит, им захочется сразу подбежать к стенду и заключить контракт".

Все это будет в объективах фото- и телекамер. ИННОПРОМ - это всегда хорошие новостные поводы для информационных лент. Чтобы пройти на выставку, журналистам нужно получить бейдж.

Кстати, говорят, что на ИННОПРОМ в Минске аккредитовалось около 700 представителей СМИ из разных стран. За день до открытия пока передвигаться несложно, но в понедельник, 29 сентября, точно все изменится. Несколько десятков представителей только российских регионов. У многих есть и свои стенды. А национальные экспозиции у Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Также планируется участие представителей из различных стран СНГ. Это стенд Евразийской экономической комиссии, участие крупнейших российских госкорпораций, таких как Росатом, Ростех. Конечно же, представлены стенды и экспозиции из регионов Российской Федерации. Всего планируется посещение 40 делегаций из регионов Российской Федерации. 18 из этих регионов были представлены руководителями - главами республик и губернаторами".

Но ИННОПРОМ - это не только экспозиция, а настоящая промышленная неделя. Главная пленарная сессия - "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Здесь ждем выступления премьеров стран Содружества. Центральная локация в 18:00.

Студия "Первого Информационного" на ИННОПРОМ

Стартует деловая программа с совета по промышленной политике Евразийского союза, после будут обсуждать инновации в машиностроении и цифровое небо: беспилотники гражданского назначения.

А еще мы покажем гостям, а значит потенциальным покупателям умные лифты. Идем в ногу со временем. Наши кабины уже во многих многоэтажках по всему Евразийскому союзу, как и эти компактные парковки. Есть уже в Кыргызстане, ведем переговоры и с Санкт-Петербургом.

Руслан Страхар, гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения:

"В июле 2025 года в Могилеве был сильнейший ураган. Много автомобилей в городе пострадало. Те автомобили, которые были на нашей парковочной системе, и сама парковочная система осталась полностью невредимой. Это еще раз доказывает, что в любых, даже сложных погодных условиях автомобили защищены".

При помощи новой виртуальной программы можно разобрать на детали мотор. Для тех, кто учится, это настоящая находка. Тем более товарная линейка становится шире и асы в деле нужны. Например, наши моторы готовы отправиться в морское плавание. В октябре первая партия уходит российскому флоту. Собственная разработка и так нужный механизм импортозамещения.

Александр Ботвинник, гендиректор Минского моторного завода:

"Мы представили новый образец. Это морской двигатель, который внесен для морского регистра, который будет установлен на спецсуда для Российской Федерации. Новыми новинками удивим к концу года. Мы произведем двигатель большой мощности, которого до этого не производили на Минском моторном заводе. Тяготеем к одному из больших предприятий, что производит технику в Республике Беларусь".