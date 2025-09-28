3.64 BYN
Беларусь встретит гостей и участников ИННОПРОМ - что происходит в павильонах BELEXPO накануне
Место, где точно встретятся и энергия, и инновации. О роли передовых атомных технологий в промышленном и экономическом развитии будут говорить в том числе на масштабном форуме, который уже 29 сентября примет Минск. Беларусь встречает гостей и участников ИННОПРОМ, Совета глав правительств СНГ и Межправсовета ЕАЭС. Главная промышленная выставка России стартует в понедельник, 29 сентября, в Международном выставочном центре.
Центральная тема - "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". На одной площадке почти 500 компаний. Стенды с новинками производства наших предприятий и российских регионов, а также национальные экспозиции Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Ждем подписания контрактов и старта новых совместных проектов.
Что привезли участники, какие технологии освоили за последнее время для механизмов в небе, на земле и под водой?
Ярмарка импортозамещения
Минский международный выставочный центр пригласил лидеров промышленной отрасли, стран - партнеров Беларуси и тех, кто готов вместе создавать товары и технологии на ИННОПРОМ. Решение, что ему быть в 2025-м именно в белорусской столице, приняли 2 года назад в Екатеринбурге, на родине этого форума.
15 тыс. кв. м. Место встречи инженеров, конструкторов, маркетологов, топ-менеджмента предприятий и госуправленцев.
Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ:
"Я видел массу комплексов в Китае, много комплексов в России, в Европе, в Азии. БЕЛЭКСПО выше всякой конкуренции. Мы очень впечатлились самим комплексом, тем, что он очень по-умному устроен. Я всегда думаю о людях, то, что здесь 2 главных входа. Это удобно для аудитории, правильно направляет потоки. Поэтому я думаю, что и минчане, и жители Республики Беларусь все очень радуются, когда сюда приезжают. Безумно современный. И коллеги мне рассказали, что большая часть материалов сделана в Республике Беларусь. Это здорово".
Беларусь умеет делать многое. Огромная экспозиция на открытой площадке. Здесь встречаются и самые большие машины (наш самосвал) и миниатюрные. И те, и другие - лучшие локации для фотозон. Не могли удержаться и мы.
Миниатюрна салатовая электричка, по сути, новинка года для наших дорог. Мало кто проходит мимо.
Андрей Августинович, директор компании по продаже автомобилей:
"На дороге, если на ней едешь, все обращают внимание. Припарковаться можно где угодно. Это автомобиль для комфорта".
А еще его легко переоборудовать под ручное управление. И это находка для людей с ограниченными возможностями. Как и автобус, который приехал из России. В планах такие собирать и с нашим автомобильным заводом. Электрический, с запасом хода на 300 км. В Татарстане он скоро выходит на маршрут.
Алексей Ваганов, председатель наблюдательного совета автомобильной компании:
"Здесь у нас получается около 6 мест колясочников. Допустим, каждый час. По маршруту есть здесь оповещение. Пожалуйста, можно на телефон, можно на что угодно. Стоит GPS российский - ГЛОНАСС-система, которая вас оповещает, что автобус будет здесь, скажем, в 10 часов. Каждый час он будет с 10 в 11, в 12".
А мы предлагаем российским регионам туристический автобус. Локализация 80 % своих деталей. Ждут губернаторов на площадке и готовы показать эту новинку.
Оксана Михеева, замдиректора по маркетингу Минского автомобильного завода:
"На выставке ИННОПРОМ ее показываем, демонстрируем. Я знаю, что она будет пользоваться достаточно большим спросом. И российские регионы, сколько мы ездили по ним, всегда задавали вопрос, когда же она будет. Вот мы ее сделали. Пассажировместимость общая до 51 человека. Все сделано для комфорта пассажиров".
Такого трактора в нашем модельном ряду еще не было. А полям он нужен: повышает производительность, экономит ресурсы и трудовые, и топливные.
Сергей Авраменко, гендиректор Минского тракторного завода:
"Такой один трактор потенциально будет заменять несколько тракторов 350 лошадиных сил. Трактор, который мы презентовали на выставке "БЕЛАГРО", мощностью 540 лошадиных сил, в полной мере прошел стендовое испытание и сейчас проходит параметрическое и ресурсное. Поэтому, естественно, здесь идентифицирован как трактор, проходящий испытание. Т.е. прямо с поля мы его здесь стендируем".
На ИННОПРОМ тракторный планирует подписать новые контакты. Впрочем переговорный марафон у каждого производителя.
Антон Атрашкин, программный директор ИННОПРОМ:
"Промышленная выставка - это не музей. Люди ходят не просто пофотографироваться. Для нас очень важно, чтобы профессиональные участники, которые бывают и в Минске, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шанхае, чтобы, когда они пришли на ИННОПРОМ в Минске, увидели очень много новинок, которые их опытный глаз сразу заметит, им захочется сразу подбежать к стенду и заключить контракт".
Все это будет в объективах фото- и телекамер. ИННОПРОМ - это всегда хорошие новостные поводы для информационных лент. Чтобы пройти на выставку, журналистам нужно получить бейдж.
Кстати, говорят, что на ИННОПРОМ в Минске аккредитовалось около 700 представителей СМИ из разных стран. За день до открытия пока передвигаться несложно, но в понедельник, 29 сентября, точно все изменится. Несколько десятков представителей только российских регионов. У многих есть и свои стенды. А национальные экспозиции у Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Также планируется участие представителей из различных стран СНГ. Это стенд Евразийской экономической комиссии, участие крупнейших российских госкорпораций, таких как Росатом, Ростех. Конечно же, представлены стенды и экспозиции из регионов Российской Федерации. Всего планируется посещение 40 делегаций из регионов Российской Федерации. 18 из этих регионов были представлены руководителями - главами республик и губернаторами".
Но ИННОПРОМ - это не только экспозиция, а настоящая промышленная неделя. Главная пленарная сессия - "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Здесь ждем выступления премьеров стран Содружества. Центральная локация в 18:00.
Стартует деловая программа с совета по промышленной политике Евразийского союза, после будут обсуждать инновации в машиностроении и цифровое небо: беспилотники гражданского назначения.
А еще мы покажем гостям, а значит потенциальным покупателям умные лифты. Идем в ногу со временем. Наши кабины уже во многих многоэтажках по всему Евразийскому союзу, как и эти компактные парковки. Есть уже в Кыргызстане, ведем переговоры и с Санкт-Петербургом.
Руслан Страхар, гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения:
"В июле 2025 года в Могилеве был сильнейший ураган. Много автомобилей в городе пострадало. Те автомобили, которые были на нашей парковочной системе, и сама парковочная система осталась полностью невредимой. Это еще раз доказывает, что в любых, даже сложных погодных условиях автомобили защищены".
При помощи новой виртуальной программы можно разобрать на детали мотор. Для тех, кто учится, это настоящая находка. Тем более товарная линейка становится шире и асы в деле нужны. Например, наши моторы готовы отправиться в морское плавание. В октябре первая партия уходит российскому флоту. Собственная разработка и так нужный механизм импортозамещения.
Александр Ботвинник, гендиректор Минского моторного завода:
"Мы представили новый образец. Это морской двигатель, который внесен для морского регистра, который будет установлен на спецсуда для Российской Федерации. Новыми новинками удивим к концу года. Мы произведем двигатель большой мощности, которого до этого не производили на Минском моторном заводе. Тяготеем к одному из больших предприятий, что производит технику в Республике Беларусь".
Всех секретов, конечно, открывать не будем. ИННОПРОМ в Минске 3 дня: с 29 сентября по 1 октября. 500 компаний-участников привезли свое лучшее, чем гордятся и о чем готовы рассказывать часами.