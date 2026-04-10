Белорусские инвесторы проявляют большой интерес к криптобанкам. Указ Президента Беларуси, который позволяет создавать такие финансовые институты, принят в январе, а первые заявки от инвесторов ожидаются сразу после вступления документа в силу. Об этом говорили 10 апреля на совещании в Нацбанке.

Сейчас разработан план действий, где особое внимание защитным мерам от мошенников, а также взаимодействию с теми, кто готов вкладывать в новый финансовый институт. Все решения по реализации указа должны быть приняты до 2 июля.

"Мы все-таки рассматриваем криптобанки как банки, которые будут иметь возможность осуществлять сделки с криптовалютами. Соответственно, бухгалтерский учет будет похож на банковский, но со своими нюансами, связанными прежде всего с переоценкой криптовалют. Потому что волатильность рынка криптовалют все-таки выше волатильности традиционных валютных рынков или рынков иных активов, надо будет эти нюансы учесть", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров.

"В середине апреля состоится заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий, где планируется рассмотрение документа, который утвердит правила работы с криптоактивами, в том числе виды операций и виды криптовалют", - сказал Александр Егоров.