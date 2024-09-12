Белорусские кондитеры подготовят более 2 млн новогодних подарков

Белорусские кондитеры готовят сладкие подарки к Новому году: более 2,5 млн.

Производители сладостей заявляют о десятках новых идей, которые готовы к покорению сердец потребителей. Среди них такие трендовые новогодние сюрпризы, как advent-календари, тубусы, рюкзаки и копилки.

Шоколадные фабрики позаботились и о любителях спорта: для них разработана протеиновая партия конфет и батончиков с исключительной пользой для фигуры.