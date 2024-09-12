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Белорусские кондитеры подготовят более 2 млн новогодних подарков
Белорусские кондитеры готовят сладкие подарки к Новому году: более 2,5 млн.
Производители сладостей заявляют о десятках новых идей, которые готовы к покорению сердец потребителей. Среди них такие трендовые новогодние сюрпризы, как advent-календари, тубусы, рюкзаки и копилки.
Шоколадные фабрики позаботились и о любителях спорта: для них разработана протеиновая партия конфет и батончиков с исключительной пользой для фигуры.
Запрос на сладкие белорусские подарки есть также из других стран. Так что порадоваться празднику с натуральным белорусским шоколадом и конфетами смогут дети и взрослые России, Казахстана, Узбекистана и не только! Новогодние подарки долетят до Америки и Европы.
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