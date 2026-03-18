Белорусские магазины обяжут продавать рапсовое масло

Рапсовое масло пополнило обязательный ассортиментный перечень для всех белорусских магазинов, которые работают в сегменте продовольствия.

Прежде, напомним, оно было обязательно лишь для крупных магазинов - в основном супер- и гипермаркетов. Это предусмотрено постановлением МАРТ.

Теперь же все специализированные продовольственные торговые объекты обязаны в зависимости от площади иметь в ассортименте от одного до двух наименований рапсового масла. Такое же требование введено и для небольших неспециализированных магазинов, в которых в том числе продаются продукты питания, включая минимаркеты и павильоны торговой площадью от 50 квадратных метров.

А вот для крупного ретейла, где ранее было обязательным наличие одного-двух наименований, количество увеличено до одного-пяти, в зависимости от площади объекта торговли. Документ официально опубликован накануне - вступает в силу через два месяца.