Белорусские нефтяники установили рекорд в Эквадоре
Автор:Редакция news.by
Специалисты Центра управления строительством скважин компании "Белоруснефть" и АО "Сервис ойл Эквадор Эквасервойл С.А." установили национальный рекорд.
Речь идет об успешном завершении строительства скважины на месторождении Армадильо (блок 55) в Эквадоре. Рекорд зафиксирован международной организацией.
Значительную роль в достижении этой планки сыграло внедрение передовых белорусских технологий бурения, а также слаженная работа подрядчиков.
Особое значение для установки национального рекорда имело применение цифровых решений. Благодаря этому обеспечены круглосуточный удаленный мониторинг, оценка и оперативная корректировка режимов бурения в онлайн-режиме.