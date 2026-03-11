Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Белорусские нефтяники установили рекорд в Эквадоре

Специалисты Центра управления строительством скважин компании "Белоруснефть" и АО "Сервис ойл Эквадор Эквасервойл С.А." установили национальный рекорд.

Речь идет об успешном завершении строительства скважины на месторождении Армадильо (блок 55) в Эквадоре. Рекорд зафиксирован международной организацией.

Значительную роль в достижении этой планки сыграло внедрение передовых белорусских технологий бурения, а также слаженная работа подрядчиков.

Особое значение для установки национального рекорда имело применение цифровых решений. Благодаря этому обеспечены круглосуточный удаленный мониторинг, оценка и оперативная корректировка режимов бурения в онлайн-режиме. 

Разделы:

Экономика

Теги:

строительстворекордЭквадор