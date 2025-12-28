Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские товары легкой промышленности востребованы за рубежом

2025 год для белорусской легкой промышленности стал годом больших экспериментов. Был запущен проект по созданию капсульной школьной формы для учителей и учеников, расширена география экспорта белорусского текстиля.

Отечественные товары легкой промышленности востребованы за рубежом: более 65 % продукции идет на экспорт в 73 страны. Однако чтобы конкурировать с зарубежными производителями и снизить зависимость от импортных поставок, необходимы модернизация и перевооружение предприятий.

Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":

"В легкой промышленности страны порядка 45 % в валовом объеме - это текстиль. И именно текстильная продукция в виде тканей и готовых изделий из нее поставляется на экспортные рынки всего мира. Российская Федерация, страны СНГ, страны ЕАЭК - это основные рынки, и они составляют 75-80 % нашего экспорта. Но есть ряд позиций, такие как льняные изделия, полиэфирные ткани производства "Моготекс" - это продукция, которая не только в России востребована, но и в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане".

Обеспечение качества выпускаемой одежды невозможно без профессионального кадрового состава предприятий. За последние 50 лет в Беларуси сложилась своя узнаваемая школа швейного производства. Отдельная роль в этом процессе принадлежит центрам компетенций, созданным при учреждениях среднего специального образования, а также традиционным конкурсам профессионального мастерства.

