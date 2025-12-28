3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Белорусские товары легкой промышленности востребованы за рубежом
2025 год для белорусской легкой промышленности стал годом больших экспериментов. Был запущен проект по созданию капсульной школьной формы для учителей и учеников, расширена география экспорта белорусского текстиля.
Отечественные товары легкой промышленности востребованы за рубежом: более 65 % продукции идет на экспорт в 73 страны. Однако чтобы конкурировать с зарубежными производителями и снизить зависимость от импортных поставок, необходимы модернизация и перевооружение предприятий.
Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":
"В легкой промышленности страны порядка 45 % в валовом объеме - это текстиль. И именно текстильная продукция в виде тканей и готовых изделий из нее поставляется на экспортные рынки всего мира. Российская Федерация, страны СНГ, страны ЕАЭК - это основные рынки, и они составляют 75-80 % нашего экспорта. Но есть ряд позиций, такие как льняные изделия, полиэфирные ткани производства "Моготекс" - это продукция, которая не только в России востребована, но и в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане".
Обеспечение качества выпускаемой одежды невозможно без профессионального кадрового состава предприятий. За последние 50 лет в Беларуси сложилась своя узнаваемая школа швейного производства. Отдельная роль в этом процессе принадлежит центрам компетенций, созданным при учреждениях среднего специального образования, а также традиционным конкурсам профессионального мастерства.