Белорусские ученые придумали свой активированный уголь

В Беларуси придумали способ делать свой активированный уголь - сорбент для очистки воды и газов. Разработкой занимаются ученые Института природопользования Академии наук.

Необходимость очистки газов и жидких сред на производствах в мире растет. Ужесточаются и экологические нормы. Спрос на активированный уголь закономерен. Это наиболее экологичный и экономичный барьер между промышленностью и окружающей средой. Потребность нашей страны - около 700 тонн в год.

Юрий Янута, замдиректора Института природопользования НАН Беларуси: "Начали заниматься активированными углями, как направление глубокой переработки торфа оно сложилось в 60-е годы XX века. В настоящее время мы перешли от лабораторных исследований к крупнолабораторным партиям, в том числе к опытным партиям".

Белорусские ученые открыли новое сырье для производства активированного угля. Это погребенная древесина, в основном ель или сосна. К слову, такое сырье добыто в болотах из-под слоя торфа. Таким способом материал используют впервые. Однако прежде чем заявить о новинке, активированный уголь прошел и проверку на качество.

Такой уголь подойдет для очистки воды и промышленных жидкостей. Это особенно важно в пищевой отрасли. Для Беларуси это ключевой сектор экономики. К слову, ученые используют и другие виды сырья для производства активированного угля, например, ореховую скорлупу.

Михаил Калантаров, ведущий инженер лаборатории экотехнологий Института природопользования НАН Беларуси: "Сама скорлупа фундука. Эта скорлупа была привезена нам из Грузии. Там есть серьезная проблема утилизации, потому что Грузия является крупнейшим производителем в СНГ фундука. Грузинская сторона, узнав о том, что у нас есть технология переработки, обратилась к нам. В данный момент мы ведем переговоры о том, чтобы там реализовать инвестиционный проект. Мы здесь попробовали и в лабораторных условиях, и в полупромышленных условиях переработать скорлупу. У нас получился очень хорошего качества переходный продукт - это уголь".