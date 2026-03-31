Белорусские ученые вывели новые сорта томатов и пшеницы

Не только дисциплина и строгое соблюдение технологий гарантируют успешную посевную компанию и, как итог, продовольственную безопасность - важен комплексный подход. Так, белорусские ученые разработали новые высокоурожайные и устойчивые к болезням сорта пшеницы и томатов. Отечественные новинки уже внесены в госреестр.

Расскажем, как научные достижения делают наш стол богаче, вкуснее и полезнее.

Разработки в агросекторе

Белорусские ученые представили новый сорт томатов под символичным названием "спатканне". Новинка отличается высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям. Испытания проходили в лабораториях Института генетики и цитологии НАН Беларуси и в теплицах сельхозакадемии в Горках. Урожайность - почти 18 кг на квадратный метр. Это на 3 кг выше показателей других гибридов. Помимо продуктивности, сорт выделяется повышенным содержанием антиоксидантов и отличным вкусом. Новинка успешно прошла государственную оценку качества. Такой "витаминный заряд" точно оценят сторонники здорового образа жизни.

Отечественная новинка уже внесена в Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений. Также в него включен и новый сорт томатов "карагод", который также имеет высокую урожайность. Работа над совершенствованием плодов продолжается.

Создание нового сорта - процесс трудоемкий. Если раньше на это уходили десятилетия, то сегодня благодаря генетическим технологиям ученые справляются значительно быстрее - в среднем за три года. Это намного экономичнее и быстрее традиционных методов. В копилке института уже более полусотни сортов томата, 20 - перца и первый отечественный баклажан. Но пасленовые - лишь часть успеха.

В зерновом секторе громко заявили о себе новинки: озимая "айлин" и яровая "карта". А настоящим прорывом последних лет стало создание мягкой озимой пшеницы "асима".