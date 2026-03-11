"Белорусское значит качественное" - почему отечественный легпром не может быть дешевым

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/663d7dde-acb3-45b7-931e-341e3d2f1739/conversions/086af3bd-ea76-4ab3-8fca-59f1250d659b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/663d7dde-acb3-45b7-931e-341e3d2f1739/conversions/086af3bd-ea76-4ab3-8fca-59f1250d659b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/663d7dde-acb3-45b7-931e-341e3d2f1739/conversions/086af3bd-ea76-4ab3-8fca-59f1250d659b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/663d7dde-acb3-45b7-931e-341e3d2f1739/conversions/086af3bd-ea76-4ab3-8fca-59f1250d659b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Белорусские товары легкой промышленности - синоним качества, натуральности и экологичности. Но при этом они зачастую дороже масс-маркета, завозимого из Азии. Почему так происходит, почему доля отечественного легпрома на внутреннем рынке упала до 10 % и что с этим делать, обсудили с экспертами в "Экономической среде".

Первый и главный тезис: белорусский легпром не стремится быть дешевым. И не может себе этого позволить, если хочет оставаться качественным. "Белорусский легпром сосредоточен на натуральности, и от этого зависит прежде всего стоимость ткани. Хотим мы нашим людям платить хорошую зарплату? Это тоже себестоимость. Поэтому мы никогда не будем дешевыми, потому что мы небольшая страна, и тот "вал", который делают в азиатских странах, мы не потянем и не должны этого делать. Наш путь и наша цель - производить продукт с более высокой добавленной стоимостью", - пояснила заместитель председателя концерна "Беллегпром" Наталия Мороз.

Более 65 % себестоимости товара - материальная составляющая. И здесь есть проблема - производство материалоемкое и импортозависимое. При всем богатстве собственным льном и кожтоварами, большинство сырьевых компонентов - импортные. "Это тот же хлопок, полиэфир, полиамид, шерсть, которую мы возим из Австралии и Новой Зеландии", - уточнила генеральный директор предприятия "Камволь" Татьяна Лугина.

Доля отечественных товаров легпрома на внутреннем рынке составляет около 10 %. Эта цифра прозвучала в ходе отчета правительства Президенту. Тенденция потери рынка длится уже 15 лет. "Процесс потери внутреннего рынка очень длительный и болезненный. Мы позволили на нашем рынке быть любым товарам. У нас отсутствуют ограничения по импорту. Возможно, недостаточная работа по контролю за оборотом, когда продукция заходит без документов, некачественная. Мы за последние 10 лет пустили сюда всех. У нас огромные торговые комплексы, в которые мы пустили все европейские бренды. Растет импорт из Китая через Россию, Казахстан, Кыргызстан. Маркетплейсы активно развиваются, и мы просто не успеваем за этим процессом", - констатировала Наталия Мороз.

практически все страны мира защищают свой рынок товаров легкой промышленности. Это высококонкурентный продукт, его слишком много. "Если сохранять промышленность, нужны ввозные пошлины и другие меры. Но мы не говорим о прямых запретах. Нужен комплексный подход", - подчеркнула заместитель председателя концерна "Беллегпром".

Первое направление - психологическое. Мы должны полюбить свое отечественное. Второе - увеличение присутствия на полке. Импорт практически вытеснил белорусские товары из магазинов. Третье - корпоративные и государственные заказы. Бюджетные деньги должны оставаться внутри страны.

Отдельная тема - цена сырья. Во всем мире сырьевая составляющая имеет разную цену внутри страны и на рынке. Сырьевая составляющая от 15 до 20 % имеет меньшую цену в сырьевом диапазоне. "Мы сегодня работаем по рыночным ценам. Берем хлопок, шерсть, полиамид по биржевым ценам, завозим из Китая или Индии, у себя при нашей экономике производим товар и пытаемся его экспортировать. Это сложная задача", - признала Татьяна Лугина.

существуют два способа поддержки - либо субсидирование сырьевой составляющей внутри рынка (нагрузка на бюджет), либо дополнительные ввозные пошлины на аналогичный импортный товар. "В Турции при ввозе любой ткани кроме НДС установлена ввозная пошлина размером в 25 %. Чтобы реализовать в Индии нашу ткань, у них кроме НДС еще 35 % пошлина", - привела примеры генеральный директор предприятия "Камволь".

