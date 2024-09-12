Белорусы прилетели в Оман с новыми идеями, подписали пакет документов и обсудили будущие проекты

От торговли до создания совместных производств. Беларусь и Оман готовы закрепить новыми проектами отношения, которым уже несколько десятков лет. С официальным визитом в Маскате находится делегация правительства Беларуси.

14 октября состоялись переговоры с руководством Омана, подписаны и новые документы, которые расширяют нашу правовую базу сотрудничества.

Сегодня попасть на этот премиальный, платежеспособный рынок мечтают многие. Конкуренция высока. Учитывая, что Оман огромное количество товаров импортирует, найти свою нишу можно. У Минпрома пока о совместной работе не написано ни одной страницы. Но это только пока.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси: "Мы в ближайшие 2 месяца в Минске подпишем меморандум по сотрудничеству между нашими двумя министерствами. Проведем первую рабочую серьезную группу, на которой и обсудим кооперацию промышленных предприятий Беларуси и Омана".

Оман доверяет партнерам, сотрудничество с которыми проверено годами

Приезжать и постоянно поддерживать связи - главная стратегия работы на этом рынке. Оман - настоящий Восток без небоскребов, какой-то показной роскоши и гигантских сооружений. Все здания в стране, даже новые, до сих пор строятся в традиционном арабском стиле. А подавляющее большинство местных жителей носят национальную одежду - дишдаша. Но при этом страна открыта и для нового, технологии, идеи, решения, но доверяет только партнерам, сотрудничество с которыми проверено на просто годами, а десятилетиями.

Геополитическая нестабильность и сложная логистика не преграда для новых совместных проектов

Основы нашего партнерства заложены еще в 2007 году во время визита белорусского Президента, которого пригласил султан Кабус. Сегодняшний Оман - его заслуга. За почти 50 лет правления он превратил страну в одно из самых богатых государств мира. Нынешний глава продолжает этот курс, открывая двери выгодным торговым предложениям.

Несмотря на геополитическую нестабильность, кризис международной торговли и сложную логистику, наши отношения развиваются. Об этом говорил премьер Роман Головченко на встрече со своим коллегой, заместителем премьер-министра Омана. Ведь здесь премьер находится в статусе и султана, и главы государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Ваше превосходительство, прежде всего спасибо за приглашение в дружественный Оман с официальным визитом. Я от имени нашей делегации благодарю вас за радушие и теплый прием. Двусторонние отношения Беларуси и Омана крепкие. Они базируются на принципах взаимного уважения. У нас высокий уровень взаимопонимания, на политическом уровне мы поддерживаем друг друга на международной арене. Одна из главных целей нашего визита - усиление торгово-экономических связей между Беларусью и Оманом".

Вопросы сотрудничества обсудили с вице-премьером Омана

Переговоры в широком составе, это когда в диалоге участвовали и представители профильных министерств, длились около часа. После - небольшая кофейная пауза с красивым церемониалом. Это тоже дань уважения к Беларуси. И снова за работу. Встреча один на один, чтобы точечно обсудить главное.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси: "Нас встречают с раскрытыми объятиями, о нас говорят как о друзьях, как о перспективных партнерах. Оман нам интересен именно для того, чтобы простроить новые транзитные потоки для белорусских товаров".

В здании парламента, которое сейчас и культовая достопримечательность Омана, белорусскому премьеру показали, как все работает, где располагаются верхняя и нижняя палаты законодателей. Говорили о нормативно-правовой базе, и что важно сделать, чтобы связи укреплялись.

Абдельмалик бен Абдалла аль-Халили, председатель Госсовета Омана:

"Это честь для нас - принять вас в здании Государственного совета. Для Омана очень важно, что у нас проходит визит такого высокого уровня. Отношения между Беларусью и Оманом доверительные и долгие. А 2012 году я был у вас как министр юстиции. Город Минск - очень красивый город".

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Минск открывает для себя и творческие коллективы, и спортсмены. Сборная по пляжному футболу была у нас на II Играх стран СНГ. Наши мастера сцены выступали на сцене Королевской оперы в Маскате. Сегодня с наследным принцем, ныне министром культуры, говорили о народной дипломатии и организации Дней культуры Омана в Беларуси.

Зеязин бен Хайтам Аль Саид, Наследный принц Омана, министр молодежи, культуры и спорта Омана:

"Наши отношения длятся уже несколько десятилетий. Надеемся, что сферы сотрудничества будут расширяться. Я как министр культуры рад развитию связей в этой сфере. Уже прошло несколько культурных мероприятий, контакты поддерживают и музеи".

Головченко: Мы видим большую открытость и готовность к развитию отношений

Белорусы приехали в Оман со своими идеями и готовностью обсуждать перспективные проекты. И новые точки роста найдены.

Роман Головченко: "Мы видим очень большую открытость и готовность к развитию отношений с нашей страной во всех сферах - политической, межпарламентской, торгово-экономической. Важно, что в стратегиях развития Беларуси и Омана есть те сферы, в которых мы можем прекрасно друг друга дополнить. Для Омана одним из приоритетов является промышленное развитие, развитие обрабатывающей промышленности, производства сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания. Все это Беларусь может предложить нашим оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. С другой стороны, нам нужно то, что прекрасно развито в Омане: логистика, реэкспорт товаров, функционирование свободных экономических зон, развитие нефтепереработки и химической промышленности. Поэтому поле для совместной деятельности огромное".

Под стать официальному визиту подписаны новые совместные соглашения: о взаимодействии антимонопольных и финансовых ведомств, о защите прав потребителей.

Сергей Лукашевич: "Итогом активных переговоров 14 октября стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в определенный список (они называют его "Cписок номер 1"), который позволит белорусским гражданам через некоторое время пребывать в Омане до 14 дней без визы".

Из Омана делегация правительства Беларуси направляется с рабочим визитом в Пакистан